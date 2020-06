Sora (FR) – M5S: “Basta degrado in Via Pianello”

Qualcuno provi a passare in via Pianello il lunedì mattina per vedere quale immagine offre Sora a poche decine di metri dal centralissimo Corso Volsci. Oltre all’erba alta che domina la via da tempo, vi troverete rifiuti sparsi qua e là, comprese siringhe abbandonate.

Il brutto risultato è frutto sia dell’inciviltà delle persone che di una mancata programmazione degli interventi per garantire un adeguato decoro urbano.

I residenti di via Pianello hanno esternato il loro malcontento per la situazione in cui versa la zona, soprattutto al termine di ogni weekend. Eppure nonostante le numerose segnalazioni effettuate dai cittadini, compresa una raccolta firme, poco o nulla viene fatto, nonostante il degrado sia evidente come mostrano le foto.

La gente è stanca e sfiduciata perché si sente abbandonata dalle Istituzioni e constata che, per avere un minimo di attenzione e per far risolvere qualche problema, si deve arrivare a situazioni di evidente trascuratezza che la città non merita.

Si esorta l’Amministrazione De Donatis a voler recepire le istanze dei residenti e garantire un maggior decoro, una pulizia più frequente e a voler installare al posto delle transenne, presenti nella via, delle barriere fisse che impediscano effettivamente l’accesso alle zone delimitate al fine di evitare che la zona venga usata per lo spaccio e l’uso di droga.

Il Portavoce Fabrizio Pintori