Sora (FR) – M5S: Avviato il “Laboratorio di idee per la ripartenza della città”

Numerosi cittadini appartenenti a differenti categorie (imprenditori, commercianti, esercenti attività di ristorazione, artisti, rappresentanti di associazioni culturali, dipendenti pubblici e lavoratori autonomi), insieme agli attivisti sorani hanno preso parte, venerdì 8 maggio, al laboratorio di idee lanciato nei giorni scorsi dal Meet-up M5S Sora.Le tante persone intervenute in videoconferenza, hanno dato vita ad un partecipato e proficuo confronto di più di tre ore che si è protratto oltre la mezzanotte. In questo primo appuntamento del “Laboratorio di idee per la ripartenza di Sora” è emersa, oltre la forte preoccupazione ed il disagio per il futuro economico di tante categorie produttive della città, la volontà di non arrendersi alle circostanze e la voglia di ripartire per rilanciare la città. Sono stati formulati i primi utili suggerimenti che, al termine dei vari appuntamenti in cui si articolerà il laboratorio di idee, confluiranno in una o più proposte da sottoporre all’attenzione della Regione Lazio e del Comune di Sora, tramite il portavoce regionale Marcelli e quello comunale Pintori.La sospensione delle attività lavorative e le ricadute dell’emergenza pandemica sulle prospettive economiche e sociali delle famiglie sorane rischiano di delineare nei prossimi mesi uno scenario preoccupante. Nessuno deve demoralizzarsi, uniti si può uscire dalla crisi, uniti riusciremo a vincere la sfida che ci attende.La situazione emergenziale in atto, richiede proposte concrete e realistiche per favorire la ripresa economica e sociale. Quali possono essere le soluzioni per far ripartire Sora? Per individuale il M5S Sora vuole coinvolgere i cittadini e le organizzazioni produttive con l’avvio di un confronto diretto.Per continuare a costruire insieme un percorso propositivo e partecipato si invitano tutti i nostri concittadini a fornire un contributo di idee partecipando al secondo incontro del “Laboratorio di idee per la ripartenza di Sora” che si svolgerà, venerdì 15 maggio alle 21.30, in videoconferenza su Skype (cercare su Skype: MEET UP M5S SORA).In alternativa, le proposte possono essere inviate all’indirizzo e-mail: mu5s.sora@gmail.com oppure contattando i portavoce Loreto Marcelli e Fabrizio Pintori, che rimangono a piena disposizione per qualsiasi suggerimento o richiesta di chiarimento.Le idee e le proposte potranno riguardare tutti settori di competenza del Comune e della Regione (tra i tanti, ad esempio, quelli delle attività economiche e produttive locali, il welfare, le attività per bambini, ragazzi e giovani).Costruire insieme un documento di proposte concrete e realizzabili, di azioniimmediate o da programmare in futuro, che definiscano lo scenario della ripartenza della città di Sora, con il contributo di tutti è possibile.