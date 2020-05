Sora (FR) – Luca Di Stefano: “Verrà attivato il servizio “Tamponi drive through”. Sono stato il primo a sollecitare questa problematica”

Con estremo orgoglio apprendo che anche a Sora verrà attivato il servizio “Tamponi drive through”. Sono stato il primo a sollecitare e mettere in evidenza questa problematica nei confronti del sindaco di sora e dell’onorevole marcelli.

In un momento così difficile si è riusciti ad ottenere attraverso un lavoro di squadra un ottimo risultato per la nostra città ! Ringrazio anche la collega D’orazio per l’impegno dimostrato. Credo sia fondamentale in momenti del genere mettersi a servizio della città e dei cittadini a prescindere dai diversi schieramenti politici .

