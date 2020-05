Sora (FR) – Luca Di Stefano: “Richiesta attivazione servizi drive tamponi”

Chiedo al sindaco di sora Roberto De Donatis di sollecitare l’Asl ad attivare nei pressi dell’Ospedale di Sora il servizio tamponi drive Through come è attivo a Frosinone e da domani a Cassino nell’interesse del territorio accelerando l’accertamento della negatività per consentire, in base alle disposizioni nazionali vigenti, il rientro al lavoro di cittadini che, già positivi al coronavirus,sono in quarantena presso il proprio domicilio e risultano clinicamente guariti e asintomatici. Ad individuare i cittadini da sottoporre a questa procedura sono le Asl di competenza per offrire loro l’opportunità di eseguire il test in giorni e luoghi predeterminati con questa modalità, rimanendo a bordo della propria auto per poi rientrare immediatamente al domicilio dove attendere l’esito dell’accertamento. Si tratta di una procedura veloce, sicura, pratica ed efficiente per sottoporre i cittadini che, dopo aver avuto il coronavirus, sono asintomatici e devono accertare la loro negatività per poter tornare al lavoro, concludendo la fase di isolamento. È fondamentale fare in modo che chi ha superato la malattia e sta bene possa riprendere la propria attività il più velocemente possibile.

COMUNICATO STAMPA

