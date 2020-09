Sora (FR) – Luca Di Stefano (Lega): “Ritardi biblici per il monumento in memoria di Don Loreto Cappello

Gent.mo sig. sindaco,

Ti devo ancora una volta sollecitare per un ritardo che inizia a preoccupare e ad assumere tempi biblici. Mi riferisco all’autorizzazione a collocare un monumento in memoria di don Loreto Cappello, in piazza S.Silvestro. L’ indimenticato parroco, per noi Sorani, ha rappresentato una figura spirituale, culturale ed umana di eccezionale spessore. Pertanto merita una considerazione appropriata ai suoi meriti, sempre vicino a tutti, con umiltà e completa dedizione. Non vorrei, e mi auguro, che il ritardo non sia dovuto, come scusante, per il collaudo mdella stessa piazza, che comunque, risulta aperta alla fruizione dei cittadini. Don Loreto Cappello, anche se scomparso da diversi anni, trova ancora un posto indelebile nel ricordo dei parrocchiani e di quanti sono cresciuti e sono passati nel posto più caratteristico di Sora. Confido in un tuo pronto, deciso e dovuto intervento risolutore, a sostegno di quanti hanno preso tale lodevole e significativa iniziativa, a cui va il mio ringraziamento. In attesa di una risposta, confido in una celere autorizzazione,ti saluto molto cordialmente.

Luca Di Stefano

