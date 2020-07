Sora (FR) – Luca Di Stefano (Lega): “Noi alternativi a questa maggioranza camaleontica, per la rinascita della città”

Nei prossimi giorni insieme al direttivo della lega Sora saranno presenti l’onorevole nonché coordinatore regionale del Lazio Francesco Zicchieri insieme all’on Francesca Gerardi. Pronti a toccare con mano la realtà cittadina della nostra comunità . Un passaggio fondamentale per gettare le basi ad un progetto futuro . Abbiamo intenzione di costruire una squadra di uomini e donne alternativi all’attuale maggioranza di governo . Un progetto che vuole abbracciare e intercettare realtà politiche che si riconoscono nei valori del centro destra e realtà civiche che come noi non hanno condiviso e continuano a non condividere il percorso di questa amministrazione camaleontica ! Un percorso che insieme al gruppo di forza Italia in opposizione ci ha contraddistinto sempre per serietà e coerenza nei confronti dei cittadini e che auspichiamo possa diventare un contenitore di idee e programmi da stilare insieme a tante altre forze civiche, giovani e donne fondamentali per la rinascita di questa città . Da sempre crediamo nell’importanza della politica e dei partiti per far tornare la nostra città nei tavoli che contano ma allo stesso tempo siamo convinti che per rilanciare il tessuto sociale ed economico cittadino ci sia bisogno oltremodo di persone valide serie e capaci che arrivino dal mondo del civico .

Direttivo Lega Sora

Correlati