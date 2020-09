Sora (FR) – Luca Di Stefano (Lega): “La riapertura della biblioteca comunale di Sora quando avverrà ?”

Sembra che l’intenzione sia quella di aprire solamente la funzione di prestito e riconsegna dei libri mentre la sala studio per gli studenti rimarrà chiusa. Eppure tutto possiamo dire, ma non che sia mancato il tempo per organizzarsi,Il lungo sonno della biblioteca comunale e più in generale della cultura a Sora è un segnale allarmante, tanto per i moltissimi utenti, soprattutto studenti delle scuole e dell’università, che avrebbero urgente bisogno di questo servizio avvicinandosi il periodo degli esami. Siamo ormai a settembre le giustificazioni sono finite: il tempo per approntare i protocolli c’era, e se tante attività private si sono date da fare, sostenendo sforzi e costi extra, per arrivare puntualiall’appuntamento con la riapertura, le Istituzioni cittadine avrebbero dovuto avere la medesima solerzia, non foss’altro per infondere fiducia ai cittadini.

COMUNICATO STAMPA

Correlati