Sora (FR) – Luca Di Stefano: “La LEGA perno dell’alleanza di centrodestra”

In occasione del Direttivo cittadino della LEGA di Sora riuniti in videoconferenza ed alla presenza dell’on. Francesca Gerardi, segretario provinciale delle LEGA, è stata rilasciata la seguente dichiarazione: “ La LEGA di Sora, smentisce categoricamente alcune fantasiose ricostruzioni apparse su alcuni organi di stampa, che fantasticano di accordi già sottoscritti tra alcune forze politiche del centrodestra, di frizioni in seno al Direttivo stesso e di fantomatici scambi di ruolo tra papabili candidati”. Tutto ciò è frutto di una artificiosa ed inverosimile ricostruzione dei fatti, ragion per cui la riteniamo funzionale esclusivamente a quegli ambienti politici cittadini che ostacolano, più o meno velatamente,ogni forma di processo aggregativo nel centrodestra. Pertanto, il Direttivo della LEGA di Sora ha delegato il coordinatore cittadino Luca Di Stefano, ad invitare i responsabili cittadini delle forze politiche che compongono il Centrodestra, ad un prossimo incontro ufficiale che vedrà la lega essere rappresentata da Luca Di Stefano,Gianni Iacobelli e Francesco Abbate , per dare inizio ad un confronto serio e franco, atto a valutare la possibilità, – ferma la sussistenza di idonei presupposti e prerogative che la Lega vuole che siano osservate e rispettate- di pervenire all’unità dell’alleanza del centrodestra a Sora, in occasione delle prossime elezioni comunali del 2021. Siamo consapevoli dei tanti aspetti che dovranno essere chiariti, così come delle problematiche da definire. Tuttavia, per spirito di responsabilità nei confronti dei cittadini del centrodestra di Sora, abbiamo il dovere di espletare ogni e possibile tentativo per realizzare una piattaforma politica unitaria. Riteniamo infatti che, in un momento socioeconomico così particolare e complicato, le forze politiche abbiano il dovere di perseguire l’unità, quale elemento di equilibrio e consapevolezza. La nostra città ha bisogno di cambiamento, di novità, di rinnovata speranza e di serietà. Ha bisogno di abbassare i toni della polemica, di non personalizzare il confronto politico bensì, di ritrovarsi intorno ad una classe dirigente che con coraggio, dedizione e competenza sappia, non solo immaginare ma anche e sopratutto realizzare positivamente il futuro della nostra città”.

COMUNICATO STAMPA

