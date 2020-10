Sora (FR) – Luca Di Stefano: “Insieme a SoraLab team digiovani professionisti, presentiamo Le isole #ecologiche a scomparsa”

Insieme al team di SoraLab un team di giovani professionisti stiamo elaborando le prime proposte progettuali per la città di sora :

Oggi presentiamo Le isole #ecologiche a scomparsa:

Al fine di migliorare il conferimento dei rifiuti e incrementare sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata.

Cosa sono le isole ecologiche a scomparsa?

Sono sistemi interrati con eleganti torrini di conferimento dotati di apposite pulsantiere per l’apertura automatica.

Come funziona?

Depositato il sacchetto, i rifiuti cadono direttamente in una botola posta al di sotto dotata di una bocca di carico. Solo dopo aver chiuso il coperchio del torrino, i rifiuti arrivano al contenitore sottostante.

I sistemi interrati di recupero rifiuti oltre a integrarsi perfettamente nel contesto urbano, salvaguardandone perfettamente l’estetica, offrono sorprendenti vantaggi in termini di;

– Maggiore igiene

– Sicurezza

– Riduzione delle frequenze di raccolta

Inoltre, pur occupando poco spazio sulla superficie stradale, sono in grado di offrire una grande capacità di contenimento, raccogliendo da 4 a 15 metri cubi di frazione di rifiuti.

I prodotti di ultima generazione, sono facilissimi da installare e non necessitano di alcuna opera muraria o strutture di cemento armato, poiché il contenitore esterno funge da cassaforma autoportante. All’interno è collocato un contenitore, facilmente lavabile e disinfettabile, che si solleva e si svuota per mezzo di un sistema idraulico. L’intera struttura interrata e chiusa superiormente da una piattaforma irrigidita in lamiera di acciaio antisdrucciolo, al cui centro è posto il torrino di riferimento, con chiusura a tenuta, che comunica con il contenitore sottostante.

Altro vantaggio è l’assenza di barriere architettoniche, poiché la piattaforma è a livello stradale e la pulsantiera di apertura di torrino è accuratamente posta ad un’altezza tale da essere facilmente raggiungibile anche da portatori di handicap.