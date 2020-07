Sora (FR) – Luca Di Stefano: “Fiume Liri, risultati negativi… Basta prenderci in giro. La verità venga a galla”

I risultati delle analisi commissionate dal Consorzio di Bonifica Conca di Sora sono negative. L’acqua del fiume Liri può essere utilizzata ai fini irrigui senza timori sulla salubrità della risorsa idrica e, di conseguenza, delle coltivazioni.

Per l’ennesima volta i cittadini vengono presi in giro . Non è più accettabile un fatto del genere. Stanno avvelenando il nostro ecosistema e tutto ciò che noi mangiamo. In fin dei conti il responso delle analisi sarà sempre negativo. Basta. E’ ora che di fare venire a galla la verità è i responsabili . Perché chi non condanna l’inquinamento del nostro territorio e’ loro complice .

Luca Di Stefano

Correlati