Sora (FR) – Luca Di Stefano: “Chiedo al sindaco De Donatis di interfacciarsi con poste italiane per la riapertura dello sportello in via Cesare balbo 36”

Bisogna garantire un servizio migliori ai cittadini e specialmente agli anziani che quotidianamente si recano presso gli sportelli di poste italiane . In momenti così delicati in cui affrontiamo il Covid non è possibile vedere code lunghissime e rischio di assembramenti giornalieri ,bisogna Assolutamente mantenere un distanziamento sociale per la salvaguardia di tutti.

COMUNICATO STAMPA

