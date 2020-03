Sora (FR) – Loreana Macale nuovo Direttore del Corso di Laurea in Infermieristica “Tor Vergata”. Quadrini si congratula

Cambio al vertice del Corso di Laurea in Infermieristica in convenzione con la Asl di Frosinone dell’Università di Roma “Tor Vergata”. E’ Loreana Macale il nuovo Direttore del Corso di Laurea in Infermieristica “Tor Vergata” per le due sedi della sede Asl di Frosinone Sora e Ceccano.A tal riguardo il consigliere provinciale, nonché commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri ing Gianluca Quadrini ha desiderato rivolgere le congratulazioni al neo direttore Loreana Macale, studiosa di spicco in ambito nazionale ed internazionale, esperta in ricerca quali-quantitativa, vanta numerose pubblicazioni, contributi scientifici e di ricerca in ambito didattico, formativo e di management. “Le mie più vive congratulazioni a Loreana Macale per il.prestigioso incarico ottenuto quale nuovo Direttore del Corso di Laurea in Infermieristica “Tor Vergata” per le due sedi della sede Asl di Frosinone Sora e Ceccano. Il nostro territorio, con Sora e Ceccano è particolarmente onorato di vantare una figura di così alto spessore che rende orgoglio a tutti. Auguri e buon lavoro!”PhD in Scienze infermieristiche, plurilaureata,Macale ha conseguito oltre il Dottorato di Ricerca e la laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, anche quella in Fisioterapia e Magistrale in Scienze Motorie: una professionista della salute a tutto tondo che succede al Dott. Gennaro Scialò, attualmente chiamato a ricoprire il ruolo di Dirigente delle Professioni Sanitarie della ASL2 Lanciano Vasto Chieti.

COMUNICATO STAMPA

Correlati