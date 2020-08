Sora (FR) – Liquami da un loculo. Avvisate le autorità

Un odore nauseabondo proveniente da un loculo nella zona nuova del cimitero cittadino in Via Cocorbito. È questo lo spettacolo che, ormai da 15 gg, i visitatori si trovano davanti, ogni volta che si recano a portare visita ai propri estinti. Della situazione sono stati messi al corrente anche i dipendenti comunali del cimitero, che però nonostante siano passati oltre due settimane dalla prima segnalazione, non hanno ancora provveduto ad intervenire con la sanificazione dell’ area. Un fatto grave ed increscioso, al quale va posto rimedio immediatamente.

