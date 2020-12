Sora (FR) – Lega, Caschera, Di Ruscio, Porretta e Di Marco appoggiano la linea di De Donatis

“In seguito alla conferenza stampa del sindaco De Donatis io in qualità di consigliere comunale insieme con l’assessore ai servizi sociali Veronica di Ruscio, esprimo soddisfazione per le parole pronunciate dal primo cittadino che, di fatto, si identifica come federatore di Centrodestra, e quindi, intendiamo dargli come Lega sin da ora il nostro appoggio per la sua candidatura bis. Questo perché lo riteniamo amministratore capace, che in questi anni si è contraddistinto per concretezza, dando risposte alla città, soprattutto durante l’ultimo anno, segnato dall’emergenza Covid-19. Così, in una nota, il consigliere comunale Lino Caschera, l’assessore Veronica Di Ruscio, Filippo Porretta (Lega Sora) e Andrea Di Marco (Lega Giovani Sora).

