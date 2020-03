Sora (FR) – Le ragazze di Fratelli d’Italia ricordano le vittime di femminicidio in prossimità della festa della donna

Un mazzo di fiori posto ai piedi della lapide in memoria delle vittime di femminicidio, sito all’ interno del Parco Santa Chiara, on vista della festa delle donne. Con questo gesto le ragazze di Fratelli d’Italia, hanno voluto celebrare la ricorrenza dell’ otto marzo. Ecco la nota diramata dal coordinamento cittadino: “In prossimità dell’ otto marzo, giorno in cui viene celebrata la donna, abbiamo voluto ricordare le nostre concittadine, scomparse prematuramente per colpa di uomini violenti che hanno messo fine alla loro vita. Un gesto simbolico, ma dal grande valore civico, che ha come scopo quello di rimarcare il ruolo sempre piu importante, che la donna svolge all’ interno della società di oggi. Auguriamo a tutte le nostre concittadine, di ogni razza, età, e religione una buona festa della donna.

COMUNICATO STAMPA

