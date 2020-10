Sora (FR) – Le donne del Gruppo Sora 2.0, chiedono che venga illuminato di rosa il palazzo comunale, nel mese della prevenzione del tumore al seno

Illuminare il palazzo comunale di rosa, come segno di vicinanza alle tante donne che giornalmente lottano contro il tumore al seno. È questa la richiesta che le donne del Gruppo Sora 2.0, avanzano al Sindaco Roberto De Donatis. Chiediamo al nostro primo cittadino, dicono i membri del gruppo, di illuminare il palazzo comunale di Corso Volsci di rosa, come segno di vicinanza alle tante donne che giornalmente lottano contro il tumore al seno. Come tutti sanno, ottobre è il mese della prevenzione, e anche un piccolo gesto simbolico, per quanto piccolo possa essere, mostrerebbe una certa sensibilità ad un tema che coinvolge milioni di donne. Il nostro vuole essere un segno di vicinanza a chi vive in prima persona questa tragedia, e che lotta giornalmente contro questo male. Proprio per questo, continua il gruppo, ci piacerebbe che anche Sora aderisse all’ iniziativa portata avanti in tante città, e che ha visto colorarsi di rosa il palazzo comunale, sarebbe un piccolo segnale di condivisione e solidarietà.

COMUNICATO STAMPA

Correlati