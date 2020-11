Enzo Di Stefano, già sindaco di Sora ed ex consigliere regionale, piazza un’altra bandierina in Consiglio comunale. Oltre a quella che sventola da oltre quattro anni il figlio Luca, spunta ora quella messa in mano ad un altro consigliere il cui nome, per il momento, resta più o meno segreto. Il tam tam della politica sorana, tuttavia, ha già battuto la notizia, confinandola comunque fra le indiscrezioni. Ma una recente ‘operazione’ (le virgolette non sono casuali) eseguita in una struttura piuttosto in vista in una valle fatta di radici rende robusta la confidenza. Di Stefano, in altre parole, non sta ‘dormendo’ (e anche qui le virgolette non sono casuali) né ha l’intenzione di farsi ‘addormentare’ in vista di una stagione politico – amministrativa che si preannuncia molto interessante con scenari diversi ed a lungo termine. Se l’ex sindaco scenderà in campo in prima persona come più di qualcuno sta cercando di convincerlo, oppure se vuole consolidare la posizione del figlio non è ancora chiaro. Certo è che con la recente ‘operazione’ colloca in campo l’ex capo dell’Ater.

