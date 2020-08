Sora (FR) – Le case popolari infiammano lo scontro sui social

Fino a poco tempo fa capitava di rado che un amministratore comunale di Sora pubblicasse qualche post social prendendo posizione su questo o quell’argomento. Rari anche i commenti politici, forse contenuti per non creare imbarazzo ad una maggioranza che soprattutto sul piano politico è tutta un imbarazzo. Non fosse altro per il pressochè immediato affondamento della piattaforma civica negli 11mila metri della fossa delle Marianne. Ultimamente però sono diversi coloro che escono allo scoperto, che cercano facile e gratuita visibilità. Tema della discussione le case popolari. Non entriamo nel merito della vicenda, ci limitiamo ad osservare che il sindaco Roberto De Donatis, l’assessore Natalino Coletta ed alcuni consiglieri fra i quali la delegata Simona Castagna hanno fatto conoscere la loro opinione. Tutti insieme in una volta sola, anche con qualche piccata polemica, sono forse il segnale di una rinnovata vivacità che pure a Sora non manca mai. Solo che questa volta ha il sapore delle urne! Non fosse altro per una frase del primo cittadino che rivolto alla Castagna scrive: ”…Finalmente le case si assegnano nel rispetto della legalità’. “Magari De Donatis non avrà scoperto l’acqua calda, ma la domanda si pone lo stesso: ma perchè prima come la assegnavano?

Lu

Correlati