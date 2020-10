Sora (FR) – L’avvocato sorano Emiliano Tersigni presenta il libro “Una strada per il Parco”

Sarà presentato a Sora, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, il libro di Emiliano Tersigni “Una strada per il Parco, sessant’anni di un’incompiuta (1959-2019)”. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre 2020, alle ore 17.L’evento, patrocinato dal Comune di Sora, sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Roberto De Donatis. A seguire gli interventi di Pietro Prosperi, Bernardo Bartolomucci ed Alberto La Rocca. L’incontro, moderato da Lorenzo Mascolo, vedrà la presenza dell’autore Emiliano Tersigni.Il volume ripercorre in otto capitoli le questioni storiche, politiche, tecniche, economiche, normative e sociali più rilevanti della strada a scorrimento veloce Sora-Pescasseroli, a partire dall’idea di un collegamento veloce fra Roma e Pescasseroli lanciata nell’estate del 1959 dal celebre architetto romano Luigi Moretti.Emiliano Tersigni (Sora, 1977), avvocato civilista, ha pubblicato “La lotta per la supremazia municipale a Broccostella nel secondo dopoguerra 1944-1956” e “La montagna ciociara tra valorizzazione e speculazione. Storie di uomini e di strutture dagli anni trenta agli anni settanta”. È inoltre autore di articoli su temi di interesse storico, escursionistico, sportivo e di promozione territoriale e di interventi in convegni sugli stessi temi.

L’evento è organizzato nel pieno rispetto delle misure previste per il contenimento del Covid-19. L’ingresso, con obbligo di mascherina, è libero fino ad esaurimento posti.

