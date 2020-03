Sora (FR) – L’Associazione Sora 2.0: “Venga proposta la chiusura totale delle attività commerciali per i prossimi giorni. Tuteliamo i lavoratori.”

Gli esperti continuano a ritenere i prossimi giorni come i più pericolosi a livello di contagio. Proprio per questo è necessario porre in essere ulteriori restrizioni, e più di qualcuno suggerisce il blocco totale delle attività. Un idea che trova l’ appoggio anche dell’ Associazione Sora 2.0, che tramite il proprio presidente Mollicone Roberto dichiara: ” Gli esperti dicono chiaramente che i prossimi giorni saranno i più pericolosi a livello di contagio, e per questo riteniamo necessario che venga messa in atto la chiusura totale di ogni tipo di attività lavorativa, eccezion fatta per quelle attività che svolgono un servizio essenziale, che potrebbero essere aperte ad alternanza. Il decreto regionale emanato ieri, non è a nostro modo di vedere, abbastanza cautelativo per i lavoratori, soprattutto quelli più esposti al contatto diretto con la gente. Il blocco totale invece, permetterebbe di diminuire ulteriormente l’ afflusso di gente per le strade e di conseguenza anche gli assembramenti. Purtroppo riteniamo questo atto necessario alla salvaguardia della salute pubblica, sopratutto nei prossimi giorni che vengono definiti ad alto rischio. Auspichiamo che al di là del discorso economico si pensi a tutelare la salute di cittadini e dipendenti, dando loro la possibilità di restare più ore possibili a casa, e di tutelarsi nel miglior modo possibile.”

COMUNICATO STAMPA

