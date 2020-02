Sora (FR) – L’Associazione Sora 2.0: “Sia garantito l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, a tutte le associazioni sportive cittadine.”

Lo sport è sempre stato un mezzo di aggregazione, e per questo va garantito uno spazio in cui esercitare le discipline sportive a tutte le associazioni presenti sul territorio. È questo il monito lanciato dall’ associazione Sora 2.0, che tramite il presidente, Mollicone Roberto dichiara: ” A Sora, purtroppo, vige il malcostume di rendere poco accessibili gli impianti sportivi comunali che, ad oggi, risultano ad uso esclusivo di pochi, in una sorta di gestione che sa molto di privato e poco di pubblico. Innumerevoli sono gli esempi che potremmo fare, dagli impianti sportivi di Via Trecce, fino alla palestra annessa allo stadio Tomei, dove al momento l’ utilizzo delle strutture, è ad uso esclusivo di poche associazioni, e non si percepisce bene nemmeno con quale diritto vantano l’ esclusività di tale diritto. È necessario rivisitare le carte, e intervenire dove il diritto allo sport viene meno. La società di oggi, necessita di un percorso aggregativo importante, e facilitare le discipline sportive sarebbe il primo passo. Nelle varie riqualificazioni, che si stanno realizzando in questi mesi, il tema aggregazione sociale è stato preso in seria considerazione, ma è di vitale importanza rendere più accessibili gli spazi e le strutture già esistenti. Inaccettabile che, in alcune situazioni sia il comune a dover farsi carico delle utenze, senza che questi spazi possano essere utilizzati da tutti. ”

COMUNICATO STAMPA

Correlati