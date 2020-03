Sora (FR) – L’Associazione Sora 2.0: “Le nostre iniziative benefiche, non saranno fermate dal sindaco”

Botta e risposta tra il Sindaco De Donatis, e l’ Associazione Sora 2.0. Dopo l’ ennesimo richiamo effettuato dal sindaco nella diretta facebook di giovedì 26 marzo,arriva puntuale la risposta del presidente dell’ Associazione Mollicone Roberto, che dichiara: “Non sarà certo il sindaco a dire come e quando la nostra assiciazione potrà fare beneficenza. La mia natura mi porta ad assumermi sempre la responsabilità delle mie azioni, ma sentir parlare di illegalità quando si parla di beneficenza la dice lunga sullo spessore morale del nostro primo cittadino. La nostra associazione è abituata a rispondere alle necessità delle persone che la interpellano, e non sarà di certo il sindaco a dirci cosa fare, partendo dal presupposto che per noi viene prima l’ interesse dei cittadini. Lui continua a propinare il discorso della legalità legandolo ad iniziative benefiche che la nostra assiciazione porta avanti da anni. Noi continuiamo sulla nostea strada, rispettando le regole che ci vengono imposte, lui continui a fare quello che fino ad ora non gli è riuscito nel migliore dei modi, ovvero il sindaco.”

