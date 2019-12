Sora (FR) – L’Associazione Sora 2.0 distribuisce pacchi alimentari in vista del Santo Natale

Ancora un opera di beneficenza portata a termine dall’ Associazione Sora 2.0, che nella giornata di oggi ha distribuito pacchi alimentari alle famiglie sorane in difficoltà. Ecco le dichiarazioni del presidente Mollicone Roberto: “Nel sabato antecedente al Natale, abbiamo voluto portare i nostri auguri alle famiglie sorane in difficoltà consegnando loro pacchi alimentari. Abbiamo ritenuto giusto e doveroso rivolgere un pensiero a chi non può passare un Natale sereno a causa dei forti problemi economici. Era indispensabile mostrare la nostra vicinanza a queste persone facendo sentire loro il nostro affetto e il nostro supporto. Chiudiamo l’ anno come lo abbiamo iniziato ormai da tre anni, ovvero pensando alla nostra gente.”

COMUNICATO STAMPA – foto generica web

Correlati