Sora (FR) – L’Associazione Sora 2.0 distribuisce generi alimentari

Ancora un iniziativa solidale realizzata dal gruppo Sora 2.0, che continua con il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari. I nostri volontari continuano anche in questo periodo di emergenza, a prestare soccorso alle persone in difficoltà. Sfruttando i servizi messi a disposizione dai vari supermercati, riusciamo a soddisfare le esigenze dei tanti cittadini che chiedono il nostro aiuto, dichiarano dal gruppo Sora 2.0. Va specificato che ogni nostra iniziativa viene eseguita seguendo tutti i crismi della legalità, questo per mettere a tacere le dicerie che sempre più insistentemente circolano negli ultimi giorni. Il nostro gruppo, da sempre attivo nel sociale, non intende venir meno agli impegni morali presi con i cittadini che decidono di rivolgersi a noi, e proprio per questo, nel limite del posdibile e della legalità continuerà a supportare tutte quelle persone che necessitano di un aiuto, e che preferiscono rivolgersi a noi piuttosto che ad altre associazioni o enti, ritenendo che alla solidarietà non vada messo alcun vincolo e alcun limite.

COMUNICATO STAMPA

Correlati