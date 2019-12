Sora (FR) – L’Associazione Sora 2.0: “Auguri alla nostra città e ai nostri concittadini.”

Un altro anno volge al termine, un altro anno passato insieme a voi. Inizia così il messaggio di auguri dell’ associazione Sora 2.0 rivolto alla città di Sora e ai suoi cittadini, e prosegue: ” Abbiamo chiuso un altro anno cercando di fare il possibile per la nostra gente. Un anno fatto anche stavolta di solidarietà, di denunce e di battaglie. Ogni giorno abbiamo cercato di dedicarlo a voi e alla nostra città. Proprio per questo ci sentiamo, in questo giorno che si appresta a salutare il nuovo anno, di condividere con voi un piccolo pensiero. Un pensiero fatto di auguri sinceri, un pensiero fatto di speranza e di fede. Un augurio rivolto alle tante persone che ci sostengono, che ci apprezzano. Un augurio rivolto alle persone che chiedono il nostro aiuto e che cerchiamo di aiutare come possiamo. Ma in particolare vogliamo rivolgere alla nostra città l’ augurio più importante che è quello di vederla rinascere in tutto il suo splendore. Auguri Sora.

COMUNICATO STAMPA

