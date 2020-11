Sora (FR) – L’Associazione “Adessotoccaanoi”, Mollicone: “Primi effetti positivi del convegno di Ottobre”

Come prima ricaduta concreta del convegno organizzato ad inizio Ottobre sulle prospettive di sviluppo del Sorano, l’Associazione “Adessotoccaanoi” è tornata a riannodare le fila del dialogo con il territorio e in particolare con le sue espressioni produttive più significative. Lo ha fatto su iniziativa dell’Avv. Marco Mollicone, che si è avvalso di una importante associazione imprenditoriale come la Federlazio e del suo Direttore di Frosinone Roberto Battisti, con il quale sono stati effettuati i primi di una serie più ampia di incontri individualizzati con le principali realtà produttive locali. La finalità è stata quella di ascoltare dalla voce diretta degli operatori economici, quali sono le esigenze più pressanti che avvertono le imprese e quali le criticità che al momento rallentano o bloccano lo sviluppo della comunità economica locale. La Federlazio, dal canto suo, ha fatto conoscere alle imprese oggetto di questa ricognizione, e continuerà a fare anche nei successivi incontri, le opportunità e gli strumenti a disposizione per affrontare le principali problematiche delle aziende, che vanno dalla finanza dì impresa, ai temi dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, alla gestione dei rapporti di lavoro e così via. Insomma la conoscenza diretta come base per una migliore ricerca delle soluzioni.

Comunicato stampa a firma dell’Associazione Adesso Tocca a Noi

