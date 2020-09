Sora (FR) – L’Associazione Adesso Tocca a Noi, convegno “Territorio & Sviluppo” sabato 3 ottobre

La crescita morale e professionale di ogni singolo componente unito all’amore per questo territorio hanno spinto un gruppo di amici a riunirsi nel tentativo di ridisegnare, attraverso iniziative sociali e formative, il contesto di vivibilità dove ogni giorno si confrontano con le criticità lavorative e familiari.

La consapevolezza delle sempre più evidenti difficoltà di sviluppo cittadino ha generato questo impulso associativo che oggi ci porta ad un primo passo concreto.

Il convegno “Territorio & Sviluppo” rappresenta un messaggio attraverso il quale risvegliare le sensibilità di tutti noi verso modelli di vita migliori.

La scelta, infatti, di partire dal mondo dell’impresa e delle sue molteplici esigenze è radicata nella storia di Sora e dei suoi fasti passati allorquando la nostra città era esempio e modello per tutto il comprensorio.

Per dare al messaggio credibilità ed equilibrio si è scelto, inoltre, un approccio trasversale sia sul piano tecnico che politico, nella convinzione che molto spesso il confronto tra diversi pensieri può essere e deve essere fonte di produttività.

Questa prima indagine rappresenta dunque il punto di partenza per l’associazione di un percorso che vedrà nei successivi lavori approfondimenti sempre più mirati alle complesse dinamiche del territorio, con l’unico scopo di costruire modelli migliorativi per la Città di Sora! L’associazione quindi crede che il coinvolgimento di ogni singolo cittadino alla vita sociale e culturale sia una soluzione all’immobilismo generale, ma al contempo è convinta che ogni singola persona trovi la forza per un fattivo coinvolgimento solo attraverso la consapevolezza dei problemi e la conoscenza delle possibili soluzioni agli stessi.

Comunicato stampa a firma dell’Associazione Adesso Tocca a Noi

