Sora (FR) – L’amministrazione De Donatis fa acqua da tutte le parti, tranne che al parco Valente

Nella primavera del 2016 l’allora sindaco Ernesto Tersigni inaugurò il nuovo look del Parco Valente grazie alla donazione di oltre 100 mila euro da parte di un privato. A distanza di qualche anno, l’attuale amministrazione non ha mai fatto un minimo di manutenzione tanto da essere un parco degradato ed abbandonato. Tanti sono i disservizi, bagni chiusi, mancanza di acqua all’interno del parco Valente, oltre alle fontane anche nell’area dei cani che per mesi un rubinetto ha perso tantissima acqua e da circa un mese è stata tolta l’acqua e ricordiamo che è un bene che pagano i cittadini. Situazione desolante, basta farsi una passeggiata e ascoltare i cittadini che si lamentano di questo menefreghismo dell’attuale amministrazione, il degrado e l’abbandono nel parco Valente è evidente. Foglie accumulate dove si nascono animali e sono pericolose anche per chi cammina all’interno del parco, il verde ormai non c’è più, l’area cani è abbandonata a se stessa,manca di manutenzione, come l’abbeveratoio dei cani in uno delle recinzioni che non funziona da mesi e i cani di piccola taglia riescono a passare sotto la rete e a uscire fuori. I cittadini si lamentano: “una situazione desolante, è una vergogna”. Tante le sollecitazioni, ma nessuna risposta. In fondo questa amministrazione fa acqua dappertutto tranne che al parco Valente.

