Sora (FR) – “La verità negata”: presentazione del libro dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco “pescatore”

Era la sera del 5 settembre 2010 quando, intorno alle 22.15, ad Acciaroli, una frazione del Comune di Pollica, in provincia di Salerno, mentre rincasava alla guida della sua automobile, il sindaco Angelo Vassallo fu raggiunto da 9 colpi di pistola di uno o più attentatori, ad oggi ignoti.

Nonostante, a distanza di dieci anni, il movente risulti ancora sconosciuto, gli inquirenti hanno avanzato l’ipotesi che l’efferato omicidio sia stato commissionato dalla camorra, per punire un rappresentante delle istituzioni di altissimo valore morale, che aveva speso la sua esistenza nella resistenza alle pratiche illegali.

Da allora, la sua famiglia non ha mai smesso di sollecitare la ricerca della verità, una “Verità negata” che sabato 31 ottobre, alle ore 11, nella Sala Consiliare del Comune di Sora verrà raccontata dal fratello di Angelo, Dario Vassallo, coautore, assieme a Vincenzo Iurillo, del suo secondo libro, che svela la fine di un grande sogno, quello di un territorio libero dalla criminalità organizzata, dal traffico degli stupefacenti, dagli abusi edilizi.

Ascolteremo dalla viva voce di Dario Vassallo, fratello del “sindaco pescatore”, dieci anni di ricerca instancabile, dedicata alla raccolta di frammenti di verità con il disagio di trovarsi impantanato nel fango delle bugie, dei voltafaccia e dei tradimenti.

Con la presentazione del libro il Sindaco Roberto De Donatis “vuole rendere omaggio alla figura del sindaco Angelo Vassallo, nella convinzione che il suo omicidio rappresenti un infame oltraggio a tutte le Pubbliche Amministrazioni virtuose ed agli Enti Locali, in particolare. Un colpo inferto a quei luoghi dove i cittadini possono ancora recarsi per far ascoltare la propria voce, per manifestare le proprie necessità, i propri bisogni”.

Angelo Vassallo amava profondamente la sua terra. Amava il suo mare, ed è per questo che, per pubblicizzare l’evento è stata scelta la foto che lo ritrae mentre mostra, in un bicchiere, la limpida acqua del mare di Acciaroli, piccolo paradiso della costa cilentana.

La presenza di Dario Vassallo, unita alla testimonianza del Dottor Flavio Genovesi, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e del Maggiore Valentino Iacovacci, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sora, vuole essere motivo di una riflessione profonda sul valore della legalità, della sicurezza del territorio, delle condotte coerenti con i principi della Costituzione.

A moderare l’incontro sarà Anna Rita Baldassarra, tecnico del Comune di Sora dal 1998 al 2015, ed oggi trasferita a Salerno, dove mette a disposizione la propria formazione nella lotta contro le speculazioni ed i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Evento a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ente.

COMUNICATO STAMPA