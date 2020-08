Sora (FR) – La replica di Vittorio Di Carlo (FI) al sindaco De Donatis

Non tarda ad arrivare la replica da parte del commissario di Forza Italia a Sora Vittorio Di Carlo alle dichiarazioni rilasciate sulla stampa dal Sindaco De Donatis.

Apprendo con molto stupore che il primo cittadino continua imperterrito il suo lavoro di denigrazione, parlando a sproposito della mia persona e di Forza Italia, dimenticando tuttavia la realtà dei fatti nonché negando l’evidenza che questa sia la peggiore amministrazione di sempre. Un’intervista del Sindaco a dir poco imbarazzante per la quantità di fesserie dette, dimostrando tutta la sua debolezza e il suo inevitabile nervosismo, Sindaco stai sereno! Potete inventarvi e dire tutte le bugie che volete, il tempo sta per scadere, Sindaco la tua incapacità politica e quella della tua ciurma è ormai nota a tutti i cittadini che aspettano con ansia le prossime elezioni comunali con la speranza di una tua ricandidatura per mandarti a casa insieme ai tuoi amici di merenda.

Cerca di spiegare ai cittadini se ci riesci che per l’anno 2019 avete portato a casa insieme ai tuoi compari un buco di bilancio di 5,2 milioni di euro;

cerca di spiegare ai cittadini se ci riesci che avete aumentato del 30% la tariffa per la raccolta dei rifiuti che equivale ad un aumento di circa 1,5 milioni di euro di nuove tasse ogni anno ai cittadini, invece di impugnare le richieste economiche retroattive della SAF come altri comuni hanno fatto;

cerca di spiegare se ci riesci a tutte le famiglie che nel mese di gennaio 2020 si sono viste recapitare cartelle per i passi carrabili degli ultimi 5 anni con sanzioni e interessi, in un momento di crisi economica già presente prima del covid;

cerca di spiegare se ci riesci le fesserie che hai detto ai cittadini sulla questione del Serapide che oltre a tagliare qualche cespuglio nulla si farà con un consiglio comunale farsa degno di una sceneggiata teatrale che ha approvato una delibera che presenta dubbi elementi che dovrebbero indurre a verificare se ci siano elementi di falso in atto pubblico;

cerca di spiegare ai cittadini se ci riesci che oltre a demolire a debito ( circa duecentomila euro) con tutta fretta l’ex mattatoio, ma della scuola di Renzo Piano si sono perse le tracce;

cerca di spiegare ai cittadini se ci riesci perché la città è sporca e trascurata in ogni suo angolo come non si era mai vista;

cerca di spiegare ai cittadini se ci riesci che fine ha fatto il piano regolatore visto che il sottoscritto insieme agli uffici preposti sono state ultimate tutte le procedure nell’anno 2014 per l’adozione definitiva da parte del consiglio comunale. Visto che dall’anno 2016 tu gestisci gelosamente la delega all’urbanistica, non rilasciare sulla stampa dichiarazione false sul mio operato e sul piano regolatore ma cerca se ne sei capace di darci qualche notizia in merito;

Cerca di spiegare ai cittadini se ci riesci che sono due elezioni provinciali che Sora grazie alle tue sapienti strategie prende solo schiaffi in faccia non eleggendo per ben due elezioni un consigliere provinciale di Sora.

Ricordo al sindaco socialista ex PD De Donatis che il sottoscritto quando non ha condiviso più l’operato dell’amministrazione Tersigni ha rassegnato le dimissioni come assessore con il gruppo consiliare di Forza Italia passato interamente in opposizione,quindi, evita di dire bugie sulla stampa, non ho mai amministrato insieme al PD. Lo so che veramente hai zero argomenti perché la tua amministrazione è meno di zero.

L’unica cosa dignitosa che avresti dovuto fare insieme alla tua maggioranza era rassegnare le dimissioni per manifesta incapacità politica per liberare la città da questo terribile incubo, ma non ti preoccupare saranno i cittadini a cancellarvi.

Comunicato stampa a firma di Vittorio Di Carlo

