Sora (FR) – La politica litiga… e la città muore

La politica sorana in questo periodo è ferma al palo. La quadra del cerchio è ancora lontana, a quanto sembra anche la sinistra locale sta cercando una soluzione che porti a risolvere le trazioni interne delle varie fazioni in gioco, comunque anche da questa parte politica è tutto ancora in alto mar,e e la luce in fondo al tunnel è ancora lontana per tirare le fila di situazioni interne che ormai si trascinano da diverso tempo. Per quanto riguarda l’unità del centrodestra questa sembra ancora lontana anni luce, non c’è intento per una candidatura a sindaco che vede la Lega che vorrebbe ricandidare l’attuale sindaco, mentre Fratelli d’Italia più volte è stato dichiarato dai responsabili locali del partito di Giorgia Meloni, che loro hanno pronto un proprio candidato sindaco. Nel frattempo che le fazioni politiche cercano in ogni modo di far quadrare i conti politici al loro interno, la città vive un momento difficile dal lato economico e sociale. Una manutenzione alquanto assente, approssimazione per quanto riguarda la gestione della cosa pubblica. La pandemia ha messo in ginocchio il commercio un po in tutta Italia,ma Sora da ormai troppo tempo si trascina questo annoso problema senza che chi di dovere intervenga per porre fine a questa situazione. L’illuminazione pubblica è ad intermittenza, spesso alcune zone della città sono al buio e questo disservizio rende difficile anche la viabilità. Tra qualche mese la parola torna ai cittadini, ma se gli attori politici in gioco sono sempre gli stessi la musica non cambia, i sorani si aspettano una novità politica che possa far risollevare dalle ceneri la città volsca.

