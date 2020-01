Sora (FR) – La guerra dei “Roses” del centrodestra, sempre più diviso e litigioso

Di Augusto D’Ambrogio.

Acque agitate nel centro-destra sorano. Il rientro in politica attiva del già vicesindaco Vittorio Di Carlo, che a onor di cronaca alle ultime amministrative non aveva avuto un brillante risultato personale proprie nelle file azzurre,fresco di nomina di responsabile cittadino del partito berlusconiano incoronato da Rossella Chiusaroli, responsabile provinciale di FI,bypassando Gianluca Quadrini, assegnando questo incarico proprio a Di Carlo con il placet di benestare del responsabile regionale degli azzurri l’onorevole Claudio Fazzone e il passaggio ad un incarico provinciale di Serena Petricca, ancora da definirsi o da creare ad hoc per la stessa.Ma la notizia qual’è?Risollevare le sorti di un partito ridotto all’osso e sarà proprio di Di Carlo questa impresa ardua non facile.Certo in questa situazione ricompattare il centrodestra volsco non è facile,la Lega scalpita con Luca Di Stefano, caldeggiato dall’onorevole Francesca Gerardi che ultimamente sta marcando il territorio con una certa frequenza, il motivo? Avere più spazio politico nell’eventualità di un voto anticipato proprio con la riforma che prevede la riduzione dei parlamentari,quindi una presenza costante nel sorano e rivendicare ad un tavolo delle trattative la candidatura a sinaco di Luca Di Stefano, impresa non facile visto l’assetto politico attuale.Infatti Lino Caschera non ha più punti di riferimento politici dopo il passaggio alla Lega del consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, dopo la fuoriuscita da Cambiamo,movimento fondato dal governatore della Liguria Toti.Il buon Lino, farà anche lui il salto della quaglia?Il partito di Giorgia Meloni che ha tre rappresentanti in consiglio comunale e in maggioranza,Simona Castagna,Massimiliano Bruni e Antonio Lecce, forse lasciati un pò alla deriva dal mentore e leader provinciale di Fratelli d’Italia, senatore Massimo Ruspandini, ultimamente poco presente sul territorio, forse impegnato nella campagna elettorale a Ceccano e che anche a Sora i propri soldati politici rivendicano un loro candidato a sindaco.Questa situazione sta lasciando spazio politico alla Lega che sta cercando un consenso politico proprio penalizzando il partito della Meloni, per dirla in breve,una guerra fraticida.Il punto dell’attuale della situazione politica sorana è poco chiara,la posizione di Lino Caschera nell’eventualità di una entrata nel partito di Salvini e quindi in opposizione… visto che Luca Di Stefano siede proprio su quei banchi, quindi lascerà al proprio destino questa amministrazione guidata da De Donatis?Altra matassa politica da disbrigare la posizione di Alessandro Mosticone, aderirà anche lui alla Lega?Lui dice di no ma in tanti giurano di si.Allora l’unica soluzione possibile è elezioni amministrative anticipate,in questo marasma politico è difficile amministrare sindaco De Donatis, in politica due cose devono essere certe, opposizione e maggioranza e a Sora questa certezza non c’è.

