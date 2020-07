Sora (FR) – La città al buio. La denuncia del Gruppo Sora 2.0

Intere zone al buio. Questa è la situazione che Sora sta vivendo in questi giorni. Tanti i quartieri dove si stanno registrando problemi all’ impianto di pubblica illuminazione, ed ora i cittadini insorgono. A sottolineare il problema, è ancora una volta il Gruppo Sora 2.0 che tramite una nota stampa dichiara : ” Troppe le zone di Sora al buio, e pochi gli sforzi per risolvere il problema. Sora nella serata di domenica era quasi completamente al buio. Buio pesto in Via Alighieri, Via S. Tommaso D ‘ Aquino, Via Giuriati, e Via Città di Castello, e queste sono alcune delle zone che ci sono state segnalate. Non si può chiedere ai cittadini di pagare servizi che il comune non riesce a garantire. Si trovi una soluzione immediata.

COMUNICATO STAMPA

