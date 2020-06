Sora (FR) – L’ incontro in Via Cellaro sulla messa in sicurezza dell’importante arteria

Si è svolto ieri un interessante incontro in Via Cellaro, che ha avuto come tema principale, la messa in sicurezza dell’ importante arteria stradale, vittima in passato di incidenti gravissimi, costati la vita a diverse persone. Promotore dell’ incontro il residente Massimo Di Ruscio, da sempre attento alle problematiche della zona. Un dibattito cordiale e pacato, dove si sono buttate le basi per chiedere la messa in sicurezza della strada. All’ incontro, di natura civica, erano presenti anche l’ Avvocato Massimiliano Contucci, e Roberto Mollicone del Gruppo Sora 2.0, oltre a Salvatore Lombardi, e Fabrizio Pintori. Tolta anche la partecipazione dei residenti, stanchi ormai delle promesse disattese sui lavori annunciati e mai iniziati. Malumore tra i partecipanti per la totale mancanza di figure istituzionali, che seppur invitate, hanno preferito declinare l’ incontro nonostante in zona abitino diversi amministratori.

