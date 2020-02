Sora (FR) – L’ Associazione Sora 2.0 torna ad occuparsi di maltrattamento sugli animali

L’ Associazione Sora 2.0, torna ad occuparsi di maltrattamento sugli animali. Tanti gli episodi di maltrattamento denunciati, e tante le iniziative a favore dei nostri amici a quattro zampe. Non ultima la denuncia fatta pubblicamente, riguardante le condizioni in cui sono costretti a vivere due pastori maremmani, in una località periferica di Sora. Queste le dichiarazioni dell’ Associazione affidate al Presidente Mollicone Roberto: ” Nella giornata di venerdì, abbiamo ricevuto una segnalazione riguardante le condizioni di vita di due pastori maremmani in località Pontrinio. Da qui la decisione di avviare tutte le procedure del caso per accertarsi delle condizioni in cui vivono questi due animali che, a quanto ci dicono, sono costretti a vivere perennemente incatenati. La nostra richiesta verrà rivolta alle autorità preposte, affinché intervengano a garantire la tutela di questi cani.”

