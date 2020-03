Sora (FR) – L’ Associazione Sora 2.0 risponde alla D’ Orazio

In merito alle accuse rivolte all’ Associazione Sora 2.0 dalla consigliera D’ Orazio, in merito all’ istituzione dello sportello di informazione turistica, che accusa i membri dell’ associazione di essersi accaparrati i meriti altrui, il presidente Mollicone Roberto dirama un comunicato stampa e dichiara: ” Rispondo in prima persona alle parole della consigliera Maria Paola D’ Orazio, che tramite comunicato stampa ci accusa di esserci attribuiti meriti non nostri sull’ istituzione di uno sportello di informazione turistica, deliberato qualche giorno fa dalla giunta comunale. In promis vorrei ricordare alla Consigliera D’ Orazio che gia nel 2017, quando ero responsabile di Casapound Italia, protocollai presso il comune, una richiesta indirizzata al Sindaco dove chiedavamo esplicitamente che anche a Sora venisse istituito questo mezzo di informazione importantissimo per una città come Sora, importantissima sotto l’ aspetto storico e culturale. Stessa richiesta fu ripresentata il giorno 10 febbraio scorso, insieme ad altre idee volte al rilancio turistico della nostra città. Nel comunicato diramato qualche giorno fa, non abbiamo fatto altro che esultare per il raggiungimento di un traguardo che anche noi avevamo auspicato, senza peró volerci attribuire alcuna paternità, ma riconoscendoci il merito di aver proposto qualcosa di interessante per la nostra città. Evidentemente la Consigliera D’ Orazio non riesce ad andare oltre un palmo dal suo naso, continuando nei suoi attacchi strumentali e finalizzati al disprezzo del pensiero altrui. Ovviamente non ci sentiamo colpiti dalle accuse di una persona troppo spesso itinerante nel panorama politico locale, visto che negli ultimi anni l’ abbiamo vista cambiare casacca spesso e volentieri.

COMUNICATO STAMPA

Correlati