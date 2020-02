Sora (FR) – L’ Associazione Sora 2.0, ripulisce i vicoli del centro storico

Ancora un iniziativa dell’ Associazione Sora 2.0, che nella giornata di sabato, ha effettuato un opera di pulizia nei vicoli del centro storico della città. Le dichiarazioni dell’ associazione affidate alla consueta nota stampa: ” Abbiamo dato inizio ad una serie di iniziative, che hanno come scopo quello di sensibilizzare i cittadini all’amore per la città. Troppe volte si registrano situazioni di degrado, che hanno come unico responsabili quegli incivili che per questa città, non mostrano alcun rispetto. Abbiamo deciso di iniziare dai vicoli del centro storico con un opera di pulizia, visto che soprattutto nel weekend, queste zone vengono prese per discariche a cielo aperto, con cartacce, bottiglie di vetro, e bicchieri di plastica buttati ovunque. Queste iniziative sono racchiuse nella campagna contro il degrado, che abbiamo deciso di chiamare ” I love Sora “, a testimonianza dell’ amore che ogni nostro associato mostra per questa citta. ”

COMUNICATO STAMPA

