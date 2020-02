Sora (FR) – L’ Associazione Sora 2.0 ricorda i martiri delle Foibe

Anche quest’ anno, in ricorrenza della giornata del ricordo delle vittime delle Foibe, l’ Associazione Sora 2.0 deporrà una corona di fiori, ai piedi del monumento ai caduti all’ interno del cimitero di Sora, appuntamento ormai diventato tradizione per i membri dell’ associazione, che tramite il presidente Mollicone Roberto dichiara: ” Lunedi deporremo un mazzo di rose in memoria delle vittime delle Foibe, di Norma Cossetto e di tutti gli italiani trucidati dai partigiani titini. È indispensabile non dimenticare questa storia, che per troppi anni è stata dimenticata. L’ invito che rivolgiamo alle istituzioni, è che anche loro organizzino manifestazioni in tal senso, e chiediamo a gran voce che anche a Sora venga realizzato uno spazio, dove si possa celebrare questa giornata. Gia negli anni scorsi avevamo avanzato questa richiesta che dimostrerebbe una certa maturità politica, che vada oltre ogni strumentalizzazione. Erano italiani, ricordiamoli anche per questo. ”

COMUNICATO STAMPA

