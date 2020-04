Sora (FR) – L’ associazione Sora 2.0 distribuisce ciotole di cibo per cani randagi

Si ripete l’ iniziativa di distribuire per la città, ciotole di cibo per cani randagi. L’ iniziativa è stata portata avanti dal gruppo Sora 2.0, che già in passato aveva realizzato iniziative simili. In questo momento di difficoltà, fanno sapere i componenti del gruppo, ci siamo sentiti in dovere di ripetere l’ iniziativa compiuta negli anni addietro, e che ci aveva visto distribuire per la città, ciotole di cibo per cani randagi. Abbiamo cercato di individuare le zone in cui il fenomeno randagismo è più diffuso, basandoci anche sulle segnalazioni arrivateci dai cittadini, predisponendo contenitori pieni di cibi che di giorno in giorno verranno riempite dai componenti del nostro gruppo.

comunicato stampa

