Sora (FR) – L ‘ Associazione Sora 2.0 chiede un punto di informazione turistica al Sindaco De Donatis

Uno sportello di informazione turistica, che dia le giuste informazioni su come e dove muoversi all’ interno della nostra città, cosa visitare, e che spieghi la storia di Sora. È questa la proposta che nei prossimi giorni, l’ Associazione Sora 2.0, presenterà al Sindaco Roberto De Donatis. È necessario, spiega il Presidente dell’ associazione Mollicone Roberto, che anche a Sora ci sia uno sportello che sia in grado di offrire ai turisti, o a chiunque voglia visitare la nostra città, le giuste informazioni su come e dove muoversi all’ interno del nostro comune. Sora è una delle poche città della Ciociaria, che al momento risulta sprovvista di questo ufficio, e considerate le innumerevoli attrazioni, che siano esse archeologice, culturali, gastronomiche o artistiche, risulta determinante mettere in atto tutte le iniziative possibili per la valorizzazione del nostro territorio. Negli ultimi anni, si è tralasciato molto l’ aspetto turistico della città, e si è guardato poco alla valorizzazione dei tanti siti archeologici presenti sul nostro territorio. L’ idea che abbiamo noi, è quella di coinvolgere le tante associazioni presenti in città, e che da anni si rendono protagoniste di innumerevoli iniziative, volte al rilancio della nostra amata città. Proprio per questo, nei prossimi giorni, presenteremo al Sindaco Roberto De Donatis, una serie di proposte scritte, che hanno come intento il rilancio e la valorizzazione del nostro territorio. Una serie di proposte incentrate sulla nostra storia, sulle nostre tradizioni, e su quegli usi e quei costumi, che hanno sempre caratterizzato e reso Sora e i sorani, una delle realtà più importanti di tutto il comprensorio provinciale e regionale.

COMUNICATO STAMPA

