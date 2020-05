Sora (FR) – Isola Ecologica, lavori sull’impianto di scarico

Al via, oggi, i lavori di adeguamento dell’impianto di scarico delle acque reflue dell’Isola Ecologica, in località Santa Rosalia.Nell’ambito dell’intervento, a cura della Ditta Valentini Costruzioni sas di Balsorano, sono previste alcune opere di scavo e la realizzazione di canalizzazioni lungo Via Santa Rosalia.Per consentire lo svolgimento dei lavori, su Via Santa Rosalia sono istituiti il senso unico alternato con regolazione semaforica o manuale ed il divieto di sosta con obbligo della rimozione. La misura è in vigore dalle ore 6.00 di oggi fino al termine dell’intervento.Lo ha stabilito il Comandante della Polizia Locale Dott. Paolo Rossi con l’Ordinanza n.69 del 7 maggio 2020.

