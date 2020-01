Sora (FR) – Invio cartelle Tari, Mollicone: “Si accerti validità nell’ invio delle cartelle.”

Dopo i passi carrabili, suscita perplessità l’ invio delle cartelle della T.a.r.i, che a detta di molti, sembrano essere state inviate oltre i limiti consentiti. A riguardo giunge la dichiarazione di Mollicone Roberto che dichiara: ” È indispensabile accertarsi che l’ invio delle cartelle inerenti alla tassa sui rifiuti, relativa all’ anno 2014, sia stata inviata nei termini previsti. Ancora una volta trovo inaccettabile che ci sia stata tutta questa approssimazione nell’ invio degli avvisi esattoriali, che potevano benissimo essere inviate prima, dando così ai cittadini il tempo necessario per organizzarsi. A mio avviso, questa tempistica lascia molte perplessità, e ritengo giuste le lamentele dei cittadini. Non si può, soprattutto in un periodo come questo, mostrare tutta questa superficialità, specialmente se si chiede ai cittadini di alleggerire le proprie tasche. Le modalità di invio suscitano giustamente tanta rabbia, e ancora una volta ci si mostra lontani dalle esigenze dei cittadini. Ora è necessario venire incontro alle esigenze dei contribuenti, e verificare necessariamente la validità di queste cartelle, e nel caso in cui risultassero irregolari, si abbia il coraggio di annullarle.”

COMUNICATO STAMPA

