Il tutto è accaduto ieri sera intorno alle 22:00. Un ragazzo, a bordo del suo monopattino, veniva investito da un un’automobilista in transito su Via Sferracavallo il quale, dopo aver fatto cadere il ragazzo a terra, si allontanava dal luogo dell’ incidente facendo perdere di sé le tracce. Fortunatamente per il ragazzo non ci sono state gravi conseguenze, se non qualche escoriazione agli arti. Sull’ accaduto indagano le forze dell’ ordine. Foto Archivio

