Sora (FR) – Interruzione flusso idrico domani: ecco le zone interessate

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che per lavori di manutenzione straordinaria indifferibile per garantire a pieno

l’operatività dell’infrastruttura, da effettuarsi presso Impianto Pozzi Carpello, il giorno 09 aprile 2020 (giovedì)

dalle ore 13:00 fino alle ore 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone

interessate sono le seguenti:

· via San Marciano;

· zona Ospedale;

· via Cocorbito;

· via Valle Radice;

· via San Vincenzo Ferreri;

· via Ischitelli;

· centro storico (solo se dovesse prolungarsi il disservizio in seguito a imprevisti);

· zone limitrofe.

Correlati