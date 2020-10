Sora (FR) – Inquinamento fiume Liri, interviene il vicepresidente provinciale FdI Gabriele Picano

Da tempo il fiume Liri è oggetto di inquinamento ambientale che deturpa in modo irreparabile il sistema ittico e faunistico di questo splendido fiume. Il danno maggiore è per la salute dei cittadini, che con le acque del Liri irrigano campi per annaffiare i propri orti. Di sicuro l’inquinamento del Liri è doloso, anche se questo non è accertato, ma dalle analisi delle acque spesso si rilevano valori elevati di sostanze dannose alla salute. E’ inaudito che da tempo questo problema viene segnalato alle autorità competenti ed ancora non si è arrivati ai colpevoli di questo scempio ecologico senza precedenti, che riguarda la media Valle del Liri. Ad intervenire su questo problema è Gabriele Picano, vicepresidente di Fratelli d’Italia provinciale, l’esponente politico non usa mezzi termini, questo problema bisogna risolverlo immediatamente e senza indugi ed individuare in modo rapido i responsabili di questo sversamento inquinante nelle acque del Liri. Continua ancora l’esponente politico provinciale, con i mezzi tecnologici a disposizione, non è difficile individuare i responsabili di questo inquinamento. Da tempo aggiunge ancora Picano, si segnalano sversamenti inquinanti nel Liri rilevati da tantissima gente e con un notevole incremento della schiuma che emana un odore irrespirabile per chi abita in prossimità del fiume e non solo.. L’inquinamento del Liri è uno dei problemi più importanti della mia agenda politica,continua ancora Gabriele Picano, fin quando non verrà risolto, il mio impegno per l’ambiente e per la tutela della salute pubblica per la media Valle del liri sarà costante e continuativa.

Redazione

Correlati