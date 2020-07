Sora (FR) – Iniziativa contro l’ occupazione dei parcheggi per disabili, da parte del Gruppo Sora 2.0

Un altra iniziativa compiuta dal Gruppo Sora 2.0 che, nella giornata di ieri ha effettuato un volantinaggio per richiamare l’ attenzione su un problema già affrontato in passato, ovvero l’ occupazione abusiva dei parcheggi per disabili. Questa iniziativa, spiega il portavoce Roberto Mollicone, nasce dalla segnalazione ricevuta da un nostro concittadino, alle prese perennemente con la mancanza di senso civico da parte di alcuni sorani. Una problematica già denunciata, ma fino ad ora senza trovare soluzioni. Addirittura sopra l’ ospedale, molte volte i parcheggi per disabili vengono occupati senza diritto dai dipendenti Asl, privando cosi i portatori di handicap, o i malati gravi di un diritto sacrosanto. La frase incisa sul volantino,è semplice ma significativa, e dovrebbe richiamare tutti ad uno spiccato senso civico. Facendoci portavoce di questa problematica, invitiamo il Comandante della Polizia Locale, a mettere in campo tutti gli sforzi necessari a risolvere questa problematica, che non pochi disagi crea a quelle persone che già affrontano giornalmente il problema legato all’ abbattimento delle barriere architettoniche.

COMUNICATO STAMPA

Correlati