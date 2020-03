Sora (FR) – Iniziata la sanificazione delle strade. La soddisfazione dell’associazione Sora 2.0

Dopo gli accorati appelli di associazioni e cittadini, il comune di Sora ha iniziato questa mattina, partendo dal quartiere di San Giuliano, un opera di sanificazione delle strade. Esulta l’ associazione Sora 2.0, che proprio nella giornata di ieri aveva presentato al Sindaco una richiesta ufficiale, affinché si desse vita a questa opera di disinfestazione e di sanificazione. Abbiamo appreso con soddisfazione, dicono dall’ associazione, che questa mattina hanno avuto inizio le opere di sanificazione delle strade della città, proprio come avevamo chiesto esplicitamente nella giornata di ieri. I lavori sono iniziati nella zona di San Giuliano, e speriamo proseguano anche nelle altre zone della città. Intendiamo rivolgere un ringraziamento al sindaco per aver accolto la nostra richiesta, e rivolgere un plauso a tutte le persone impiegate in questa opera di pulizia volta a tutelare la nostra salute.

