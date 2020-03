Sora (FR) – Infermieri costretti a reperire mascherine a proprie spese

Infermieri costretti a reperire le mascherine anti-contagio a proprie spese. Sta succedendo in diversi ospedali della provincia, senza eccezzione per il Ss Trinità, dove a seguito del nostro articolo, sono aumentate le segnalazioni in tal senso. Proprio nella giornata di oggi infatti, abbiamo raccolto la denuncia di una dipendente Asl, che ci ha confermato quanto da noi dichiarato nei giorni scorsi, ovvero la quasi totale mancanza di presidi sanitari volti alla prevenzione del contagio, fatto che induce molti di loro a sopperire a tale mancanza a proprie spese, aggiungendo al danno la beffa.”

