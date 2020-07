Sora (FR) – Incidente stradale in viale San Domenico: coinvolte due auto e uno scooter

Un incidente stradale è avvenuto in viale San Domenico, in zona Olmo, intorno alle 11.30 circa. Sembra che i mezzi coinvoli sarebbero tre, tra cui uno scooter e proprio la persona alla guida delle due ruote è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Red – foto archivio

Correlati