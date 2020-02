Sora (FR) – Inaugurata agenzia di servizi “Your Solution”

A Sora, sabato c’ è stata l’inaugurazione dell’agenzia di servizi multibrand Your Solution di Tania Colasanti che a tal proposito dichiara: “Impara ad accettare l’aiuto degli altri. È in questo apparente paradosso si muove la nostra missione di indipendenza e consulenza: non rappresentiamo nessuno, nessuno ci rappresenta, al centro c’è solo il nostro cliente e la sua specificità, unicità. Sono una donna d’altronde, e da subito ho avuto ben chiaro che dovevo lavorare, perché non esiste emancipazione che si rispetti che non sia basata sull’indipendenza economica. Il mio anelito di libertà mi ha portata assieme a Tommaso Bifolco e Paride Tuzi ad avviare “Your solution” con l’orgoglio di chi si è fatto da solo e non deve niente a nessuno. È questa indipendenza che metteremo al servizio delle scelte degli utenti che potranno servirsi di tutti i nostri servizi e consulenze gratuitamente”.

